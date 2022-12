Cameriera riceve 1000 dollari di mancia a Natale: "Grazie per il tuo sorriso"

Natale con il sorriso, il gesto che ha commosso l'America

Il suo nome è Callie Blue e di professione fa, da ormai sei anni, la cameriera in un locale del Wisconsin negli Stati Uniti. La notte di Natale ha ricevuto un regalo davvero inaspettato: un cliente le ha lasciato una mancia di 1000 dollari su una ricevuta da 17. Callie aveva appena iniziato il suo turno mattutino quando Michael Johnson, presidente e Ceo del locale Boys and Girls Club, è andato a fare colazione nel locale. La cameriera ha parlato per circa 45 minuti con il suo benefattore senza sapere che la sua missione era fare del bene a chi non poteva permettersi di festeggiare.