Campagna #quantivaccini: Fondazione Luigi Einaudi pubblica i dati online

La Fondazione Luigi Einaudi annuncia l'avvio della campagna #quantivaccini, che punta a promuovere a massima trasparenza sul numero di vaccinazioni antiCovid-19 eseguite giorno per giorno in Italia: dalle 19.00 di oggi, sul sito della Fondazione verranno resi noti i dati ufficiali pubblicati, a iniziare da quelli della Germania.

L’iniziativa fa seguito a quella della desecretazione dei verbali del CTS e alla richiesta, formalizzata al Governo un mese fa, volta a conoscere tempi e modalità del piano vaccinale.

"Ci auguriamo", spiega la Fondazione Luigi Einaudi, "che non sia necessario avviare alcun 'percorso giudiziario' per soddisfare la semplice richiesta del dato relativo a quanti vaccini vengono somministrati ogni giorno nel nostro Paese. Nessuna vena polemica dunque con la campagna #quantivaccini, solo esigenza di conoscenza mossa esclusivamente da un principio di trasparenza che deve caratterizzare ogni azione pubblica".



"Per questi motivi e con tali intendimenti invitiamo il Governo e per esso il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero della Salute a voler rendere pubblico il dato in questione. In carenza di una risposta esaustiva, lunedì 4 gennaio formalizzeremo una istanza di accesso agli atti relativi alla somministrazione giornaliera dei vaccini anti-Covid, propedeutica ad un eventuale ricorso presso il TAR competente avverso l’eventuale diniego o silenzio relativamente alla stessa", conclude Fondazione Luigi Einaudi.