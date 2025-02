Campi Bisenzio, Maati massacrato e ucciso per uno scambio di persona

Omicidio di Campi Bisenzio: la Procura di Firenze rende nota una ricostruzione che lascia senza parole: il diciassettenne Maati Moubakir sarebbe stato uccisi davanti alla discoteca di Campi Bisenzio per un errore di persona.

La spedizione doveva colpire un altro ragazzo

+La spedizione punitiva avrebbe dovuto colpire un giovanissimo che era nella stessa discoteca e molto somigliante a Maati. Nel video agli atti si vede Maati che si rifugia su un bus, le telecamere che riprendono le sue ultime parole: “Non ho fatto niente, non sono io”. Poi, una prima coltellata al cuore.

I video trasmessi al Riesame

Le testimonianze raccolte dagli investigatori e di filmati delle telecamere di sorveglianza della zona in cui avvenne l’omicidio, sono state presentate al Tribunale del Riesame che dovrà decidere se revocare o attenuare la misura cautelare in carcere, cui è sottoposto, da fine di gennaio, Diego Voza, 18 anni, tra i sei indagati per l’omicidio. Insieme a lui sono in carcere anche Denis Alexander Effa Ekani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, Ismail Arouii, 20, Francesco Pratesi, 18 anni. C’è un altro ragazzo che è denunciato a piede libero per la stessa ipotesi di reato.