Campobasso, anziani maltrattati in una casa di cura: indagate 16 persone

Una casa di cura per anziani di Campobasso è finita nel mirino della Guradia di Finanza di Larino, a causa dei continui maltrattamenti con strattonamenti, offese e minacce ma spesso anche legati e riempiti di farmaci senza prescrizione medica. L'inchiesta è partita a seguito di alcune segnalazioni, che indicavano possibili maltrattamenti da parte degli operatori sanitari presso presso una Casa di Cura privata per anziani del Basso Molise.

La Guardia di Finanaza ha condotto degli accertamenti, su via libera della Procura della Repubblica di Larino, piazzado nella struttura microfoni per l'esecuzione di intercettazioni ambientali, perquisizioni e sopralluoghi per l'acquisizione documentali. Gli inquirenti hanno spiegatop che l'attività investigativa ha permesso quindi di "documentare molteplici episodi di maltrattamenti, mediante l'utilizzo prolungato/reiterato di mezzi di coercizione e senza le dovute prescrizioni mediche nonché casi di esercizio abusivo di professione sanitaria, ad opera di personale non abilitato".



I finanzieri puntualizzano sul ricorso quotidiano e prolungato a forme di contenzione meccanica degli anziani senza alcuna prescrizione sanitaria. Spesso gli ospiti sarebbero stati lasciati a loro stessi avendo come unico conforto le immagini diffuse da un televisore che tristemente trasmetteva programmi di nessun interesse per gli anziani. Infine nella struttura spesso sarebbero state abusivamente somministrate ai degenti terapie farmacologiche da personale privo delle abilitazioni necessarie.

Le prove raccolte hanno spinto i Gip presso il Tribunale di Larino, su richiesta della locale Procura, ad emettere delle misure cautelari interdittive come il divieto di esercizio della professione per una durata di 6 mesi, nei confronti di 9 dei 16 indagati.