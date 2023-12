Campobasso, bimbo di 9 anni muore nell'incendio scoppiato in casa. Gravi anche la mamma e gli altri due figli

Un incendio è divampato nella notte in un'abitazione a Campobasso e nel rogo è morto un bambino di nove anni. La mamma del bambino e gli altri due figli, rispettivamente di 4 e 12 anni, sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso.

La tragedia in contrada Colle Calcare. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, il 118, che ha trasportato i feriti in ospedale, e la Polizia, che indaga per chiarire le cause della tragedia.