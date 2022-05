Caos procure, no a richiesta ricusazione: difesa di Palamara verso il ricorso

Caos procure, respinta richiesta di ricusazione di Luca Palamara: la difesa prepara il ricorso

I difensori di Luca Palamara annunciano ricorso in Cassazione dopo che la Corte di appello di Perugia ha rigettato la richiesta di ricusazione presentata dall'ex magistrato nei confronti dei giudici nel processo che lo vede imputato per corruzione, in quanti iscritti all'Anm.

Per la difesa di Palamara sono stati "violati i principi della Cedu (Corte europea dei diritti dell'uomo, ndr) sulla imparzialità dei giudici che fanno parte della stessa associazione sistematicamente ostile a Palamara con il rischio di condizionamento dell'attività dei giudici".

