Capitanerie di Porto-Guardia Costiera: un'intesa suggellata dagli amici pelosi: Labrador e Terranova.

Presso la sede del Comando Generale, l’Ammiraglio Ispettore (Cp) Antonio Basile ha accolto nel suo Ufficio Roberto Gasbarri, responsabile area Centro Meridionale della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics) #sicscentromeridionale, presieduta da Ferruccio Pilenga, accompagnato dai suoi “fedeli” collaboratori, quattro cani di razza Terranova e Labrador abilitati al soccorso in acqua.

Il Brevetto di salvataggio Sics, rilasciato in seguito alla frequenza di un corso annuale e al superamento di un esame, è riconosciuto dal Comando Generale, e consente ai possessori di presidiare le spiagge italiane in qualità di operatori di Protezione Civile. L’incontro ha avuto come obiettivo, quello di rinnovare la collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – #GuardiaCostiera, così da incrementare la sinergia e l’intesa nelle articolazioni periferiche del Corpo tra i rispettivi settori operativi, consentendo al contempo l’acquisizione reciproca di familiarità e dimestichezza con i mezzi e le tecniche utilizzate dai rispettivi “operatori”. Cooperazione, di certo foriera di brillanti risultanti nell’ambito della salvaguardia della vita umana in mare, quest’ultima, funzione primaria del Corpo delle Capitanerie di Porto.