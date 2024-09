Carabiniere fredda a colpi di pistola il rivale in amore, condannato a 14 anni di carcere

Uccide rivale in amore, ex carabiniere condannato a 14 anni

Condannato a 14 anni e 8 mesi per aver ucciso a colpi di pistola il presunto amante della sua ex compagna: questa la sentenza con rito abbreviato emessa giovedì sera dal gip del tribunale di Cassino nei confronti di Giuseppe Molinaro, ex carabiniere di 57 anni.

La vittima, Giovanni Fidaleo, 66enne direttore di un hotel residente a San Giorgio a Liri, sposato e con figli, venne freddata il 7 marzo del 2023 dal militare al culmine di una lite per questioni sentimentali. Alla sparatoria è sopravvissuta Miriam Mignano, guardia giurata 40enne ed ex compagna del militare. Il pm aveva chiesto una condanna a 17 anni di reclusione.