Carabinieri Piacenza,'Denunciai già un anno fa'. Sparito verbale di una trans

Carabinieri Piacenza, denunciati già un anno fa.Sparito il verbale della trans

La banda dei carabinieri di Piacenza continua ad avere i riflettori puntati addosso. Emergono nuovi retroscena sulla vicenda che ha portato all'arresto dei militari della caserma Levante. Spunta la dichiarazione di una trans - riporta il Fatto Quotidiano - che già lo scorso anno aveva denunciato uno dei carabinieri ad una vicina caserma di Polizia, ma si è persa misteriosamente traccia di quel verbale. "Sono andata in questura - dice la donna - per avvertire che c'era un carabiniere che si approfittava della mia situazione di inferiorità e mi chiedeva prestazioni sessuali. Solo una volta il mio racconto è stato verbalizzato dalla Polizia della caserma, non troppo distante dalla Levante".

Ma alla Procura di Piacenza non ne sanno nulla, il verbale sembra essere sparito. Ora gli inquirenti vogliono vederci chiaro, per capire se la vicenda avrebbe potuto venire alla luce già un anno fa. La Procura vuole anche effettuare rilevamenti tecnico scientifici all'interno della caserma Levante, per cercare eventuali tracce ematiche, biologiche e di Dna, da comparare con quelle degli indagati. Perchè secondo l'accusa è anche in quelle stanze che si sono verificate le violenze.