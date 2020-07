Carabinieri Piacenza: il boss Montella, 23 conti correnti e villa con piscina

L'indagine sui carabinieri di Piacenza si allarga sempre di più. Il capo della banda, l'appuntato Giuseppe Montella, aveva a sua disposizione un vero e proprio patrimonio con ben 23 conti correnti a lui intestati, oltre ad una mega villa con piscina. Montella negli anni ha cambiato undici auto, di cui quattro Bmw, una Porsche Cayenne, due Mercedes e 16 moto, vantandosi sui social.

Il carabiniere - come riporta La Stampa - aveva ingannato anche sua madre. "Mio figlio mi ha detto che gli amici avevano vinto al Superenalotto. Dall'esame dei conti correnti intestati a Montella, originario di Pomigliano d'Arco, i magistrati potrebbero far luce sui sospetti guadagni della banda che trafficava soprattutto hashish. In alcune intercettazioni, però, si parla di cocaina. Ai domiciliari è finita anche Maria Luisa Cattaneo, la compagna di Montella. E' accusata di spaccio e di aver collaborato col militare anche nelle fasi di approvvigionamento della droga. La donna, intercettata, parla di soldi e di droga.

Montella si sentiva intoccabile: "Non mi prenderanno mai, sono un carabiniere", diceva agli amici. Per i magistrati è un uomo che "non mostra paura di nulla ed è dotato di un carattere particolarmente incline a prendere parte ad azioni pericolose e violente".