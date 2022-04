Carol Maltesi, parla un’amica: “Lavorava nel mondo del porno per il figlio”

Carol Maltesi, parla un'amica d'infanzia: "Il lavoro nel mondo del porno per il figlio”

A Ore 14 parla in esclusiva un’amica d’infanzia di Carol Maltesi, la giovane donna uccisa in provincia di Brescia dall'impiegato di banca Davide Fontana. La ragazza racconta di quando e come Carol decide di intraprendere il lavoro nel mondo erotico: avrebbe aperto un profilo su Only Fans per garantire un futuro migliore al figlio.

“Da ragazza non mi è mai mancato nulla, se un giorno mio figlio mi chiede qualcosa non posso offrirgli niente”. Queste le parole di Carol all'amica, alla quale avrebbe confessato il desiderio di prendere in custodia il bambino, obiettivo "difficile da raggiungere con un lavoro da commessa".

Dunque, l'esperienza di Carol nel mondo del porno e l'incontro con Davide Fontana, suo carnefice, è iniziata per il solo desiderio di guadagnare abbastanza da poter mantenere il figlio.

