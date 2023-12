Caso Balocco, rivolta social contro Ferragni: "Non sei un modello da seguire"

Chiara Ferragni come Sharon Stone in Basic Instinct

Caso Balocco, Chiara Ferragni in lacrime chiede scusa ma il popolo del web non perdona: "Non sei un modello da seguire"

Dopo la multa dell'Antitrust e l'attacco dal palco di Atreju della premier Giorgia Meloni a Chiara Ferragni sul caso del pandoro Balocco, l'influencer ha rotto il silenzio e con un post su Instagram ha chiesto scusa: "Il mio errore in buona fede è stato legare con la comunicazione una attività commerciale e una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti. Il mio errore rimane ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo", il cuore del suo discorso.

Ma non tutti i followers hanno accettato le sue scuse e tra qualche commento positivo vi sono anche una valanga di critiche e insulti.

Mariangela scrive: "Struccata fanno anche effetto le scuse. Il tuo ufficio stampa è sveglio! Ma non sei un modello da seguire e nulla di te è vero, eccetto queste scuse in assenza delle quali il tuo cachet scenderebbe ahahhhaah". Mambo_boms incalza: "Discorso pensato e scritto, lacrime di coccodrillo, maglione grigio, strano tu te ne sia accorta solo dopo che la finanza vi è entrata in ufficio".

Pietro Marchitelli afferma: "Purtroppo anche queste scuse sono costruite, aria sciatta, capelli legati, pigiamone poco trucco .. quando capirete che il mondo dello spettacolo è marcio sarà troppo tardi", seguito da un classico "vai a lavorare", scritto dall'utente "cciampa".

Ma come detto sopra c'è anche chi difende l'imprenditrice digitale, come monyfitmom_trainer: "Ammettere di aver “sbagliato” è sinonimo di rispetto, intelligenza ed educazione. Complimenti".

Un appello incoraggiante viene inoltre da "ilmeravigliosomododeipapa": "Brava Chiara! ❤️ Hai tanti nemici che ne hanno approfittato per denigrarti ulteriormente, ma hai dimostrato per l’ennesima volta di essere migliore di loro. Te l’ho già detto da vicino e te lo ribadisco qui. Grazie per tutto quello che fate tu e Federico" e da malycita84: "Sei una donna straordinaria e buona, un grande esempio da seguire❤️".

In tutto ciò, oltre 10mila followers hanno abbandonato il profilo della Ferragni; possiamo dire che sia la più grande crisi d'immagine dall'inizio della carriera di Chiara Ferragni.