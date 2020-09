Caso Bellomo, il Csm sospende per 2 anni e trasferisce a Bologna il pm Nalin

Sospensione per due anni e trasferimento a Bologna con funzioni di giudice. Questa la sentenza emessa dalla sezione disciplinare del Csm nei confronti dell'ex pm di Rovigo Davide Nalin, stretto collaboratore di Francesco Bellomo, l'ex consigliere di Stato destituito da Palazzo Spada dopo le denunce secondo cui avrebbe imposto ad aspiranti magistrate, che frequentavano i corsi della scuola di formazione giuridica 'Diritto e Scienza' da lui diretta, un 'dress code' con tacchi alti e minigonna e regole sui fidanzati. Nalin e' stato sanzionato dal 'tribunale delle toghe' per uno dei capi di incolpazione formulati nei suoi confronti dalla procura generale della Cassazione, quello relativo alla partecipazione scientifica alla scuola diretta da Bellomo, mentre e' stato assolto "per essere rimasti esclusi gli addebiti" dal capo riguardante le sue condotte nei confronti delle allieve dei corsi.

"Per il capo di incolpazione relativo alla partecipazione scientifica alla scuola, per cui e' intervenuta la condanna disciplinare, valutero', dopo aver letto le motivazioni, se presentare ricorso in Cassazione - dichiara Nalin - mentre, per quanto riguarda le asserite condotte nei confronti delle borsiste, su cui e' stata costruita una campagna mediatica che dura da 3 anni e in relazione alle quali sono stato definito 'sensale delle relazioni sessuali di Bellomo', mi ritengo pienamente soddisfatto perche' la sentenza di oggi smentisce categoricamente la tesi secondo cui mi sarei comportato scorrettamente nei confronti delle allieve del corso Bellomo, accuse per me particolarmente dolorose ed infamanti perche' nel corso della mia carriera - conclude il magistrato - mi sono occupato proprio di reati in danno di donne".