Caso Orlandi e le presunte molestie, ecco chi è lo zio Mario Meneguzzi

Caso Emanuela Orlandi, riprende quota la pista familiare. Ecco chi è lo zio Mario Meneguzzi

Spunta un nuovo nome sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza residente al Vaticano sparita nel nulla il 22 giugno del 1983: lo zio Mario Meneguzzi. Si tratta del marito della sorella di Ercole Orlandi, papà dell'allora 15enne e dipendente Vaticano. Come scrive l'Agi, "il nome dello zio di Emanuela appare ora in un carteggio consegnato dal promotore di Giustizia Vaticano Alessandro Diddi alla procura di Roma, ma non si tratta di una novità assoluta: il nome di Mario Meneguzzi è stato, infatti, vagliato in passato dagli investigatori che da 40 anni cercano risposte al giallo irrisolto". Nei documenti in mano ai magistrati, di cui ha dato notizia ieri sera il Tg di La7, si fa riferimento a presunte molestie subite da Natalina Orlandi da parte dello zio Mario, aprendo dunque all’ipotesi che l’uomo potrebbe aver riservato lo stesso trattamento anche a Emanuela.