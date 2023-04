Caso Orlandi, Papa Francesco e le accuse su Wojtyla: "Una cretinata"

Caso Emanuela Orlandi, il nuovo commento di Papa Francesco su Wojtyla: "Una cretinata"

Il Santo Padre non ha usato mezzi termini e non ha nascosto il suo disappunto per le accuse che sono state mosse nei giorni scorsi a Papa Giovanni Paolo II, nell’ambito delle dichiarazioni rilasciate da Pietro Orlandi in occasione della riapertura delle indagini per la scomparsa della sorella, Emanuela Orlandi. A bordo dell’aereo papale per il suo viaggio in Ungheria ha infatti definito le accuse a Wojtyla: "Una cretinata". Pietro Orlandi aprendo una serie di polemiche dentro e fuori il Vaticano, aveva commentato: "Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case".

