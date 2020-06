Caso Palamara, "Ma Bonafede rischia di saltare secondo te?". "Delicata"

Il caso Palamara non si spegne. Dalle intercettazioni, agli atti del processo di Perugia che vede indagato l'ex boss di Unicost, spuntano nuove indiscrezioni. Ad esempio - come riporta la Verità - quelle relative alla questione della costruzione del nuovo stadio della Roma. Nel fascicolo e nel verbale di Virginia Raggi, relativi all'impianto sportivo spunta spesso il nome del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (anche se non è indagato). L'ex pm di Roma Maria Casola, tratta l'argomento nomine con Palamara, in merito alle indagini di Pignatone sulla questione della costruzione del nuovo stadio. Casola chiede: "Ma Pignatone ambisce a incarichi ministeriali? Palamara dopo essersi informato risponde: "Quanto a Pigna, la voce dell'incarico ministeriale è infondata". Allora Casola aggiunge un dettaglio: "Sì, era venuto per indagine...Ma Bonafede rischia di saltare secondo te?". Palamara risponde in maniera vaga: "Delicata". I dubbi di Casola - come riporta La Verità - erano relativi alle visite al ministero di Pignatone: "Ma perchè viene così spesso?". Dalle carte risulta un incontro al ministero. Pignatone Paolo Ielo vanno in via Arenula per sentire a sommarie informazioni il neo ministro.