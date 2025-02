Caso Paragon, "Luca Casarini era spiato da un anno". I dettagli sull'attacco sofisticato

Caso Paragon, svelati i dettagli sullo spionaggio ai danni di Luca Casarini

Resta un giallo la questione legata allo spionaggio commissionato alla società israeliana Paragon, una vicenda giudiziaria ancora tutta da chiarire. L'unica certezza è che tra le persone tenute sotto osservazione c'erano anche sette italiani, tra questi Luca Casarini. L'ex disobbediente ai tempi del G8 di Genova che ora è impegnato nei salvataggi di migranti in mare. Un team di ricerca dell'Università di Toronto ha analizzato lo spyware presente nel cellulare di Casarini e ha scoperto che il fondatore e capo missione della Ong Mediterranea era "spiato da un anno". Quindi da molti mesi prima dell'individuazione del warm Graphite.

"Una entità non ancora identificata - spiegano i ricercatori - ha operato un attacco software di tipo sofisticato, con tentativo di forzatura degli account di Luca Casarini". Il trojan è stato riscontrato nel suo telefono e anche in quello di altri componenti della ong, un'operazione di spionaggio attraverso uno spyware prodotto dall'azienda israeliana Paragon solution. L'analisi condotta da The Citizen Lab svela nuovi dettagli utili per capire cosa possa esserci dietro a queste intercettazioni, ma restano molti punti ancora irrisolti, soprattutto relativi a chi ha commissionato questi "spionaggi" nei confronti di sette italiani, compreso anche il direttore di Fanpage Francesco Cancellato.