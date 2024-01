Catania, custodiva arsenale "da guerra" in mansarda. Denunciato 57enne

Custodiva arsenale in un caveau blindato collocato nella mansarda della propria abitazione: arrestato un 57enne a Catania

Poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno denunciato un 57enne per detenzione abusiva di armi. Lo riporta l'Ansa.

L'uomo, sottoposto a un provvedimento di divieto detenzione armi emesso dalla Prefettura, è stato trovato in possesso di 22 armi da fuoco tra pistole, carabine, fucili e revolver, oltre 3000 munizioni e tre chilogrammi circa di polvere da sparo.

L'arsenale, comprese armi di pregio storico, era in un caveau blindato che il 57enne aveva costruito nella mansarda della propria abitazione.

L'armamentario rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e l'uomo è stato denunciato anche per false attestazioni a pubblico ufficiale perché per eludere i controlli aveva dichiarato una residenza diversa da quella effettiva in cui sono state rinvenute le armi.