Celebre marchio ritira il minestrone dal mercato, è allarme allergeni

Richiamato un minestrone Bonduelle, l’allarme del ministero della Salute: contiene allergeni non dichiarati

L’allarme arriva dalla stessa azienda produttrice, dalla Coop e dal ministero della Salute, che sul proprio sito avverte: "Chi è allergico al sedano non deve consumare il prodotto".

Bonduelle ha richiamato ben 37 lotti di minestrone ricco con passato per la presenza di sedano non dichiarato in etichetta. A dare l'allarme è stata la Coop, che ha inoltrato il richiamo a tutti i supermercati sul territorio nazionale e la stessa azienda produttrice Bonduelle. Il richiamo è stato pubblicato anche nell'apposita sezione del Ministero della Salute.

Il prodotto ritirato è il "Minestrone ricco con passato", venduto al pubblico in buste da 750 grammi con date di scadenza comprese tra 09/2023 e 11/2024. Il nome del produttore è Bonduelle Europe Long Life con stabilimento a Chaussé de Brunehaut, Estrée-Mons, comune del dipartimento della Somme (Francia).

Il prodotto in questione è venduto in buste da 750 grammi con tutte le date di scadenza comprese tra 09/2023 e 11/2024 e i seguenti numeri di lotto:

- 37194895,

- 37096262,

- 37330171,

- 37572808,

- 37572807,

- 37684255,

- 37472809,

- 37684256,

- 37353790,

- 37353789,

- 37353788,

- 37684257,

- 38356838,

- 38684333,

- 38705920,

- 38900518,

- 18900517,

- 38900519,

- 40357992,

- 40357990,

- 40357991,

- 40972454,

- 40972455,

- 40972456,

- 41075262,

- 41075263,

- 41075264,

- 41091313,

- 41091310,

- 41091311,

- 41091312,

- 41772723,

- 41604865,

- 41604863,

- 41604864,

- 41652948

- 41652947.