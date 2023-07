Cena da 100mila euro a Viareggio, ora è caccia all'armatore straniero

Sala riservata e vino pregiato: la cena da 100mila euro di un armatore straniero. La storia

La notizia della cena da 100.000 euro in un ristorante del centro a Viareggio, pubblicata da La Nazione, ha fatto il giro d’Italia. E adesso, dopo aver conosciuto il menù completo di quel solenne banchetto, tanti si stanno chiedendo (e non solo in Versilia): chi ha pagato quella cena? Lo scrive il sito www.lanazione.it.

Ripercorriamo però prima tutte le tappe della vicenda. Qualche giorno fa il titolare di un ristorante nel cuore di Viareggio ha ricevuto una telefonata da un armatore straniero che voleva festeggiare il varo del suo super yacht. Per l’occasione l’uomo chiedeva di avere riservata una sala nel ristorante e che quest’ultimo fosse pronto a diverse richieste su cibo e bottiglie di vino pregiatissime.