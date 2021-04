Centri commerciali, salta la riapertura nei weekend. Ma spiagge aperte

Salta la riapertura centri commerciali nei weekend. Insofferenza tra i partiti di destra

Le modalità della riapertura italiana parziale a partire a tappe da lunedì prossimo deludono anche la grande distribuzione. Salta l'avvio dei centri commerciali nei fine settimana, un dietrofront 'inspiegabile' commentano gli esercenti e i responsabili delle associazioni del settore. Nel testo finale del decreto aperture nessun riferimento, previsto dalle bozze, sulle aperture nei fine settimana a partire dal 15 maggio.

"E' un fatto inspiegabile e altamente preoccupante di cui abbiamo avuto notizia nottetempo", dichiara il presidente di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) e Coop Italia, Marco Pedroni. I centri commerciali, spiegano le associazioni, hanno preso tutte le misure per garantire la sicurezza contro il Covid ma hanno bisogno di certezza sulla data di riapertura. A chiedere la riapertura anche il Pd con la deputata Alessia Morani secondo cui "i centri commerciali devono poter programmare le riaperture anche nei giorni festivi e prefestivi" e auspica che "il governo, se i dati sui contagi lo consentiranno, possa programmare al piu' presto anche questa possibilita' per un settore che ha gia' sopportato grandi sacrifici".

Rispetto ai centri commmericali i capigruppo di Camera e Senato del Carroccio, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, sollevano polemica. E ad aver espresso amarezza è anche lo stesso leader Matteo Salvini.

Per le spiagge nessun divieto: "Già aperte, non serve data"

Per le spiagge nessun divieto. Massimo Garavaglia, il ministro del Turismo ha ribadito che non esistono limitazioni per l'accesso alle spiagge, e che per questi motivi nell'ultimo decreto del governo non c'è una data di riapertura delle spiagge. Le spiagge sono aperte, di conseguenza si possono attivare gli impianti.