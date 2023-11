Cerciello, tutto da rifare. "I 2 americani non capirono la parola carabiniere"

Cerciello Rega, processo da rifare. La Cassazione "I due americani non capirono la parola 'carabiniere' a causa della lingua"

Molteplici e gravi lacune e palesi incongruenze e contraddizioni riscontrate nelle motivazioni. Per questo, lo scorso marzo la Corte di Cassazione ha bocciato la sentenza d'Appello che stabiliva la responsabilità di Natale Hjorth "per il suo concorso, consapevole e volontario, nell'omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega", condannandolo a 22 anni (24 per Finnegan Lee Elder). Secondo i giudici, che hanno disposto un appello bis per Hjorth per il concorso nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019, e per Elder in relazione alle sole aggravanti e per la resistenza a pubblico ufficiale, le conclusioni sono "illogiche".

Ritengono infatti che non sia dimostrato "al di là di ogni ragionevole dubbio". il fatto che gli imputati "pacificamente a digiuno della lingua italiana", avessero "compreso di essersi venuti a trovare di fronte a due carabinieri". "L'intenzione di portare avanti la colluttazione per impedire a Varriale (il collega carabiniere di Cerciello, ndr) di accorrere in aiuto del collega, attribuita dalla Corte di Assise di appello a Natale Hjorth nella sua valenza di elemento comprovante il concorso in omicidio - si legge - avrebbe dovuto essere, all'evidenza, messa a confronto con la testimonianza di Varriale, dalla quale parrebbe emergere una volontà diametralmente opposta dell'imputato, ossia quella di sottrarsi al controllo e fuggire, in coincidenza, tra l'altro, con la versione fornita dall'imputato medesimo".