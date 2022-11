Cesena, bimbo cade dalla bici, viene investito da un autobus e muore

Cesena, bimbo di sette anni cade dalla bicicletta, viene investito da un autobus e muore

Oggi pomeriggio, 7 novembre, a Cesena un bambino di sette anni è morto travolto da un autobus urbano mentre era in bicicletta. L'incidente è accaduto nel quartiere Sant’Egidio, i fatti sono ancora da accertare. Erano circa la 17.30, quando il piccolo che stava seduto sul seggiolino posteriore della bicicletta condotta dal padre, che stava pedalando in direzione di villa Chiaviche lungo la pista ciclabile.



A loro fianco ci sarebbe stato il fratello maggiore. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con esattezza, ma sembrerebbe che la bici guidata dal papà a un punto si sia inclinata e il bimbo sia caduto verso la carreggiata, proprio nel momento in cui transitava un autobus della linea 1, che procedeva dalla periferia verso il centro storico. Il conducente non ha potuto fare nulla per evitare di travolgere il piccolo. I soccorsi, seppur tempestivi, sono stati inutili.