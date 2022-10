Chat bollenti su un sito di incontri, ma scoprono di essere madre e figlio

Taranto, messaggi bollenti tra mamma e figlio su un sito di incontri: poi l'amara scoperta all'appuntamento

Appassionati come non mai, i due hanno dovuto affrontare la cruda realtà. Frequentavano un sito di incontri sui social e con un nickname si inviavano messaggi da tempo, prima di decidere di incontrarsi personalmente. Ma una volta incontratisi c'è stata un'amara sorpresa: hanno scoperto di essere madre e figlio.

A riportare la storia avvenuta nella provincia di Taranto è il blog "Noi Notizie". E, come si ci poteva aspettare, la notizia ha già fatto il giro del web diventando virale. Secondo quanto riportato, i due si sarebbero incrociati in rete in modo del tutto casuale, attraverso un sito di incontri non specificato.

Nel dettaglio, la frequentazione virtuale è andata avanti per un po’. Poi, i due, completamente ignari della reale identità dell'uno e dell'altra, hanno deciso finalmente di conoscersi dal vivo dandosi appuntamento. Ed è solo allora che mamma e figlio, maggiorenne, hanno scoperto di essere i due appassionati “single” virtuali.