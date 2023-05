Chi è Nowzaradan, il "dottore di ferro": fatti perdere 150 kg a un paziente

Vite al limite, la nuova vita di Brandon Scott: persi oltre 150 kg

Vite al limite segue ormai da anni le vicende di persone che, affette da obesità grave, cercano di riprendere in mano la propria vita con un percorso di perdita di peso. Ad aiutarli in questo tortuoso percorso c’è il dottor Nowzaradan, che lavora molto sia sul piano alimentare per farli dimagrire, sia dal punto di vista psicologico per capire quali siano i traumi da loro vissuti per rifugiarsi nel cibo spazzatura. Tanti i pazienti che ce l’hanno fatta a raggiungere un peso che li permettesse di vivere in modo dignitoso. Eppure c'è anche chi non ce l'ha fatta, per svariati motivi: dal 2012 - anno in cui è andata in onda per la prima volta la docu-serie statunitense (trasmessa in Italia su Real Time) - si contano 11 morti.

Tra i casi di successo che si sono alternati nel corso degli anni, quello di Brandon Scott è uno dei più commoventi e intriganti, in quanto l'uomo è stato uno di quei pochi che è riuscito a mantenere le promesse fatte al dottor Nowzaradan. Entrato a far parte - nella settima stagione del reality - dei pazienti del chirurgo con un peso superiore a 300 kg, il giovane è riuscito a soddisfare tutte le richieste del medico, registrando un vero e proprio record.

È dimagrito oltre 150 kg grazie alla dieta e al programma del medico iraniano. Figlio di genitori separati, Brandon ha raccontato di aver sofferto terribilmente quando la sua famiglia si è divisa. Così l'uomo ha cominciato a trovare conforto nel cibo fino a non uscirne più. A soli 30 anni Brandon pesava già 325 kg ed era impossibilitato a fare ogni cosa se non con l’aiuto di sua madre. È questo che l’ha spinto a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Ma ecco com'è adesso.

Brandon Scott



Una trasformazione clamorosa quasi da renderlo irriconoscibile, quella di Brandon Scott a Vite al Limite, che continua ad essere impressionante anche dopo il programma. Ad oggi, non sappiamo a quanto ammonti il suo peso e né tantomeno quanto sia riuscito ancora a dimagrire, ma si vede chiaramente che il suo è un vero e proprio caso di successo.