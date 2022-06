Chiara Ferragni, il lato B in trasparenza è da urlo

L'influencer Chiara Ferragni si guarda le spalle dagli haters e sfoggia il suo lato B

Tra un tutorial di makeup per vendere i suoi trucchi, una pappa di baby Vittoria, una diretta per realizzare la torta di lamponi con un famoso food lover, passando per la collezione degli ultimi gioielli, dal profilo Instagram dell'imprenditrice digitale, Chiara Ferragni spuntano anche alcuni scatti bollenti.

Che sia in lingerie o bikini super griffato o ricoperta di sola schiuma da bagno per brindare alla futura co-conduzione sanremese, Chiara mette in mostra il suo lato B e gli dedica una foto gallery, a prova di commenti da parte di mamme pancine e haters.

Infatti, gli scatti sembrerebbero essere dedicati proprio a quest'ultimi, come si legge dalla didascalia: "POV: io che mi guardo le spalle dagli haters".

Il jeans firmato a brandelli non lascia nulla all'immaginazione, così come il top, sono solo l'ennesima provocazione quotidiana di Chiara, che fa il pieno di like e commenti, inclusi quelli del marito, il rapper Fedez.