Chiara Ferragni fa il compleanno: ecco quante candeline spegne, con chi e dove

Chiara Ferragni per il compleanno va in Toscana: 34 candeline in una villa esclusiva tra le colline della Maremma.

Chiara Ferragni spegne 34 candeline, e lo fa in Toscana in una villa esclusiva nel cuore della Maremma Grossetana, dove si è trasferita per l'occasione con il marito Fedez e i due figli, Leone di 3 anni e la piccola Vittoria, nata il 23 marzo scorso. L'imprenditrice digitale e influencer, tra le donne più potenti del mondo secondo Forbes, seguita da 23 milioni di follower e new entry del cda di Tod's, è nata il 7 maggio 1987. Dalla proposta di Fedez, quando sul palco dell’Arena di Verona le chiese di sposarlo durante un concerto nel giorno del suo compleanno, sono trascorsi 4 anni e parecchie iniziative anche di carattere sociale, intraprese insieme al consorte, con cui ha ricevuto l’Ambrogino d’oro per l’impegno nella raccolta fondi per l’emergenza Covid. Così come la recente scesa in campo per la difesa dei diritti civili.

Per il compleanno la famiglia si trasferisce tra le colline toscane, presso L'Andana, Tenuta la Badiola, per trascorrere l'intero fine settimana. Leone emozionato prepara i bagagli, Chiara si concede un pit stop per allattare la piccola Vittoria e Fedez nel giardino della villa si precipita a giocare a canestro, "ossigeno" commenta. Lì con loro anche le altre due bionde di casa Ferragni, le sorelle Valentina e Francesca.

Da mamma Marina Di Guardo una tenera dedica in un post con una foto in versione baby di Chiara: “Sembra ieri. - scrive - L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno amore mio”.