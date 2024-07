Chieti, una donna muore in riva al mare: l'amica rischia la vita per salvarla

Una donna è morta, la sua amica ha rischiato di annegare per salvarla. Erano due amiche ultra 60enni che passeggiavano in riva al mare a Chieti

Una donna di 64 anni è morta a causa un malore. Si trovava lungo la battigia di Torino Sangro, in località Morge (provincia di Chieti) ed era immersa fino alla cintola insieme a un'amica, una vicina di casa di 70 anni. Stavano passeggiando quando, intorno alle 6 di mattina, la 64enne si è sentita male, si è accasciata e ha perso i sensi. Prontamente, l'amica ha cominciato a urlare per richiamare l'attenzione di chi era in spiaggia e, aiutata dai presenti, la donna moribonda è stata portata a riva. Nonostante l'utilizzo del defibrillatore preso da uno stabilimento balneare vicino e i vari tentativi di rianimazione fatti dal personale sanitario del 118, la 64enne non ce l'ha fatta. È stata trasportata d'urgenza con l'elicottero all'ospedale, ma niente da fare. L'amica, di 70 anni, nel tentativo di aiutarla, ha rischiato di annegare. È stata caricata, da operatori turistici e bagnini, su un moscone e si è ripresa. Sul posto carabinieri e Capitaneria di porto. Non sono ancora chiare le ragioni del malore che ha colpito la 64enne. Faceva la bidella nel paese di Sant'Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti.