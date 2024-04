Chl fa crac: in bancarotta i pionieri del commercio online

Chl fa crac

La storia della Chl spa, pioniera dell'e-commerce con sede a Firenze e Arezzo, è segnata da un fallimento sanguinoso che ha coinvolto 47 indagati. Come scrive Il Giorno, nonostante fosse nata prima di Amazon e avesse conquistato una parte significativa del mercato del commercio online di computer, la società toscana ha affrontato una sorte meno fortunata del colosso statunitense. Nel gennaio del 2020, il tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento, e ora, dopo oltre quattro anni, i pubblici ministeri Christine Von Borries e Fabio Di Vizio hanno concluso le indagini, ipotizzando che i bilanci della Chl siano stati manipolati per nascondere perdite significative.

Gli avvisi di garanzia coinvolgono i membri dei consigli d'amministrazione e i controllori che si sono succeduti dal 2008 fino alla fine dell'attività della società, inclusi i fondatori Fernando Franchi e suo fratello, nonché diversi dirigenti aretini. Secondo le accuse, gli amministratori esecutivi avrebbero presentato bilanci falsi all'organo di controllo e alla società di revisione, depositandoli per l'approvazione dell'assemblea e la pubblicazione presso il registro delle imprese. Gli amministratori non esecutivi avrebbero omesso di impedire la formazione e l'approvazione dei bilanci falsi, mentre i dirigenti preposti alle attestazioni del bilancio d'esercizio avrebbero omesso di informare la Consob.

Tra le false informazioni nei bilanci della Chl ci sono anche valutazioni errate delle partecipazioni in società collegate, alcune delle quali fallite come Frael spa, Farmachl e Terra spa, collegata anche alla bancarotta di Bcm spa. Fondata nel 1993, la Chl ha inizialmente operato nella vendita di componenti per computer, per poi spostarsi verso prodotti legati alla telefonia, all'audio video e alla fotografia attraverso l'e-commerce. Sebbene fosse stata quotata in Borsa nel 2000, nel dicembre 2019 la Consob sospese le sue azioni a causa delle difficoltà economiche, patrimoniali e finanziarie.