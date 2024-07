"Ci siamo guardati negli occhi e poi...": faccia a faccia tra un alpinista e un orso. Il racconto

Incontro ravvicinato tra un orso e un residente di Toscolano. Ecco che cosa è successo

Mentre continuano le polemiche sull'aggressione da parte di un orso a un turista francese avvenuta a Naroncolo di Dro, a circa 12 chilometri sopra Riva del Garda (Brescia), a Toscolano, sul Monte Pizzocolo, un residente amante del trekking ha avuto un faccia a faccia con un orso. Lo si legge su Brescia Oggi, che riporta integralmente il racconto di Fabio Klein. Il giovane, con la passione per la montagna e la corsa, racconta: "Una decina di giorni fa stavo scendendo dalla cresta verso malga Valle, a metà strada mentre mi trovavo sul sentiero, ho udito i cani abbaiare nei pressi della malga. Poi, poco dopo, altri versi di animale che non avevo mai udito prima. Mi sono girato e a venti metri ho notato un orso che stava salendo dal versante".

"Dopo aver notato la mia presenza- racconta ancora Klein- ci siamo osservati reciprocamente per qualche interminabile istante, e dopo aver rugliato ancora, l'orso ha ripreso a salire verso l'alto. Mi sono mosso con cautela provando a non fare mosse avventate, avevo timore non fosse da solo, magari in compagnia della madre". "Troppo grande è stata la sorpresa, confessa il residente, e in quegli istanti non ero in grado di pensare a niente, tantomeno di mettere mano allo smartphone per provare a scattare delle foto. Posso dire in ogni caso che l'esemplare non era di grossa taglia, sembrava giovane e in buona salute".

L'uomo tornato a casa ha in seguito segnalato l'episodio agli agenti della Polizia Provinciale, i quali ricordano che "gli orsi vanno e vengono, camminano anche in quegli areali il fatto che passi in mezzo al bosco è normale, così come ci sia un orso in transito in alto Garda non è un mistero. Era già peraltro accaduto a inizio stagione".