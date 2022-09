Cinema, è morta la grande attrice greca Irene Papas: aveva 96 anni

Cinema, Irene Papas ha interpretata importanti ruoli femminili come Penelope ne l'Odissea

Il mondo del cinema piange la morte dell'attrice greca Irene Papas: aveva 96 anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa greca Ana-Mpa. L'attrice "lascia una grande eredità culturale", si legge. Considerata un simbolo per eccellenza della bellezza greca e una celebre rappresentante della cultura mediterranea all'estero, Irene Papas divenne nota a livello internazionale per le sue doti recitative e per la sua presenza carismatica e dinamica. Nella sua carriera ha interpretato importanti ruoli femminili nel teatro e nel cinema, incarnando appieno il potere della tragedia antica. Tra le sue interpretazioni più celebri quella di Penelope ne l'Odissea e nei celebri film 'I cannoni di Navarone' e 'Zorba il Greco'.