La classifica dei Paesi più felici al mondo nel 2024: Italia solo al 41° posto

Classifica dei Paesi più felici, primato confermato per il settimo anno consecutivo per...

Come ogni anno è stata pubblicata la classifica dei Paesi più felici al mondo. Questa speciale graduatoria viene stilata in base a tutta una serie di parametri come il sostegno sociale, il reddito, la salute, la libertà, la generosità e l'assenza di corruzione. Secondo l’indagine i primi cinque fattori di felicità sono, nell'ordine: sentire che la propria vita ha un significato, sentirsi in controllo della stessa, salute mentale e benessere, vita sociale e condizioni di vita. Il World Happiness Report 2024 è una pubblicazione annuale che dal 2011 analizza il livello di felicità e benessere degli individui a livello mondiale (143 paesi nell'ultima indagine), e offre indicazioni importanti per orientare le azioni dei governi affinché mettano al centro della propria azione il benessere dei cittadini.

La classifica è stilata sulla base della valutazione media data alla propria vita nei 3 anni precedenti 2021, 2022 e 2023 in questo caso. Il podio dell'annuale World Happiness Report è stabile: Finlandia in testa (settimo anno consecutivo), seguita da Danimarca e Islanda. Salgono Repubblica Ceca, Lituania, e Slovenia. Stati Uniti e Germania scendono al 23esimo e al 24esimo posto. Ultimo, come nel 2023, l'Afghanistan.

E l'Italia?

La nostra posizione in classifica è peggiorata rispetto al 2023, siamo solo al 41° posto. Il nostro Paese non migliora con il passare degli anni ma continua viceversa a perdere posizioni (nel 2023 era al 33° posto, nel 2022 al 35° e nel 2021 al 27°). Nell'ultimo rilevamento generale ci collochiamo tra Malta e il Guatemala. Tuttavia, sono evidenti delle variazioni significative, con alcune nazioni dell’Europa orientale che guadagnano terreno. Serbia e Bulgaria, rispettivamente al 37° e 81° posto hanno registrato i progressi più importanti. Rispetto al World Happiness Report 2013, la Serbia ha scalato 69 posizioni, mentre la Bulgaria 63. A seguire, Lettonia (46°) e Congo (89°) che sono salite rispettivamente di 44 e 40 posti.

Viceversa, Stati Uniti e Germania hanno manifestato un’inversione di tendenza rispetto al passato, scivolando rispettivamente al 23° e al 24° posto. Nella top 20 rientrano ancora Costa Rica (12°) e Kuwait (13°). Nelle ultime posizioni della classifica ci sono Repubblica Democratica del Congo, Sierra Leone, Lesotho, Libano e Afghanistan.

Questi i primi 10 posti per il 2024

Finlandia

Danimarca

Islanda

Svezia

Israele (l'analisi 2021-2023 si è conclusa prima dell'inizio della guerra)

Paesi Bassi

Norvegia

Lussemburgo

Svizzera

Australia

La classifica per gli under 30 e gli over 60

Ma c'è una seconda classifica, questa volta relativa alla percezione della "felicità" da parte degli under 30 ed è totalmente diversa da quella ufficiale. In questo caso al primo posto spicca la Lituania, seguita da Israele, Serbia, Islanda e Danimarca. Con l'Italia che si conferma al 41° posto, questa volta tra Bulgaria e Arabia Saudita. Ultimo posto sempre per l'Afghanistan. E gli over 60 che pensano? Anche a loro è stato chiesto di dare un giudizio e qui la graduatoria è ancora una volta diversa: primo posto per la Danimarca, seguita da Finlandia, Norvegia e Svezia. In questa classifica l'Italia migliora leggermente: è al 38° posto. Prima di noi il Brasile e subito dopo c'è il Kosovo. Anche in questa graduatoria l'ultimo posto è ancora una volta occupato dall'Afghanistan.