Codacons, beccato il presidente Rienzi: ha parcheggiato sulle strisce pedonali

Codacons, Rienzi parcheggia sulle strisce e il web non perdona

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, è stato beccato: ha parcheggiato sulle strisce pedonali. Un autogol per il numero uno dell'associazione che si batte per difendere i consumatori. È successo in via Bettolo, tra viale delle Milizie e viale Angelico, nel centro di Roma, al quartiere Prati. Un cittadino lo ha fotografato e ha diffuso l'immagine, subito diventata virale sui social. Rienzi - riporta Il Corriere della Sera - si deve ora difendere dall’accusa di aver violato le regole. La più banale delle infrazioni, almeno nella Capitale dei parcheggi selvaggi: il posteggio sulle strisce pedonali.

La violazione al Codice della strada è sanabile con una ammenda da 80 a 328 euro per i ciclomotori, e da 165 a 660 per gli altri veicoli. Cifra che Carlo Rienzi si dichiara disposto a pagare. "Possibile che altre volte, non questa, sia successo — replica Rienzi a Il Corriere. Dalle foto che mi sono state mostrate ricostruisco che ero non in sosta sulle strisce bianche, ma in fermata per far salire un passeggero in auto. Comunque nessun problema ad ammettere che in altre occasioni, a causa della grave carenza di parcheggi, è possibile che io abbia sostato sulle zebre. Ringrazio l’autore della foto, se verrà al Codacons gli daremo il premio "Amico del consumatore" per il senso civico dimostrato".