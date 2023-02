Annamaria Franzoni torna a Cogne: la vacanza nella villa del delitto. FOTO

Cogne, Annamaria Franzoni torna nella villa dove 21 anni fa uccise il figlio Samuele

Era il 30 gennaio 2002 quando il piccolo Samuele Lorenzi, di soli 3 anni, venne massacrato nella villetta di Cogne dove viveva con i suoi genitori. Per i giudici, a colpirlo 17 volte fu la mamma Annamaria Franzoni, che si è sempre dichiarata innocente. Dopo aver scontato la sua pena di 16 anni, 11 con la riduzione dovuta all'indulto e alla liberazione anticipata, Annamaria Franzoni da donna libera è tornata con il marito Stefano Lorenzi – che ha sempre creduto nell’innocenza della moglie – e gli altri due figli a trascorrere le vacanze in quella stessa villetta.

Le immagini in esclusiva sono state scattate da "Diva e Donna", e mostrano Annamaria sul balcone dello chalet dove nel 2002 viveva con la famiglia. Non è la prima volta, del resto, che la donna torna in quella casa, che dall’omicidio del piccolo Samuele è diventata la dimora per le vacanze.

Anche a Capodanno, come riportato da La Stampa, la famiglia aveva trascorso tre giorni nella villetta, festeggiando la notte di San Silvestro con uno spettacolo di fuochi d'artificio nel cielo dal giardino dell'abitazione.