Cogne riapre, finito l'isolamento dopo l'alluvione: riparte la stagione turistica

Cogne riapre, finito l'isolamento 28 giorni dopo l'alluvione

Cogne esce dall’isolamento iniziato con l'alluvione del 29 giugno. È quanto srive l’Ansa. Alle 7.04 è stata riaperta al transito la strada regionale 47, unico collegamento di viabilità ordinaria: frenetiche giornate di lavoro hanno permesso infatti di porre rimedio ai gravi danni subiti.

La stagione estiva a Cogne può ora ripartire: alberghi, ristoranti e negozi sono pronti ad accogliere i visitatori. Tra ieri e mercoledì sono arrivati in paese i fornitori e i dipendenti delle strutture ricettive.

Al ripristino della strada per Cogne hanno lavorato per 27 giorni fino a 48 mezzi in contemporanea, 14 dei quali 24 ore su 24, con il coordinamento della Protezione civile regionale e la direzione dell'assessorato regionale delle Opere pubbliche.