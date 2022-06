Come è morto Andy Fletcher? I Depeche Mode ora rivelano tutto

Depeche Mode: Andy Fletcher è morto per una dissezione aortica

“Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto il risultato dell’autopsia, che la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividere con voi ora. Andy ha subito una dissezione aortica mentre era a casa sua, il 26 maggio. Così, anche se era molto, troppo presto, è morto naturalmente e senza sofferenze prolungate”. Con questo post, pubblicato su Instagram, i Depeche Mode hanno rese note le cause del decesso prematuro di Andrew "Fletch" Fletcher, scomparso a 61 anni.

“Abbiamo ricordato Andy a Londra la scorsa settimana, una cerimonia bellissima e raccolta in cui abbiamo pianto insieme ma anche ricordato chi era Andy, dei nostri tempi insieme e abbiamo anche fatto qualche bella risata. Andy è stato celebrato in una stanza piena di molti dei suoi amici e familiari, della nostra famiglia DM e di così tante persone che hanno toccato sia Andy che le nostre vite nel corso degli anni. Stare tutti insieme è stato un modo molto speciale per ricordarlo”, aggiungono Martin Gore e Dave Gahan, suoi compagni di strada nei Depeche Mode.

Cos'è la dissezione aortica, di cui è morto Andy Fletcher dei Depeche Mode

La "dissezione aortica" (o dissecazione aortica) è una grave condizione medica in cui lo strato interno della più grande arteria dell'organismo (l'aorta) è interessato da una lacerazione, attraverso cui il sangue penetra e determina la formazione di un falso lume. La dissezione aortica è spesso causata da un deterioramento o da un danno a carico della parete del vaso sanguigno. In caso di rottura dei falsi canali con fuoriuscita del sangue attraverso la parete aortica esterna, spesso conduce alla morte.



E' associata all'ipertensione in due casi su tre. Può essere causata anche da difetti congeniti e da disturbi del tessuto connettivo, come la sindrome di Marfan e la sindrome di Ehlers-Danlos. Altre cause sono rappresentate da arteriosclerosi (indurimento tissutale della parete arteriosa) e da processi degenerativi ed infiammatori a carico delle strutture cardiovascolari. In casi più rari, si verifica accidentalmente durante l'inserimento di un catetere in un'arteria nel corso di un intervento chirurgico.

La dissezione aortica si presenta con un dolore improvviso e lancinante al torace e tra le scapole. I sintomi possono inizialmente simulare quelli di altre malattie, determinando potenziali ritardi nella diagnosi. Tuttavia, quando una dissezione aortica viene diagnosticata precocemente, le probabilità di sopravvivenza si elevano notevolmente. Il trattamento tempestivo può dunque contribuire a salvare la vita del paziente. Chiunque può sviluppare una dissezione aortica, ma la condizione è più frequente negli uomini tra i 60 ed i 70 anni di età.