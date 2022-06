Come ottenere i 200 € di bonus del decreto aiuti. Guida passo passo per tutti

Come richiedere i 200 euro di bonus. Anche se non bastano contro l’inflazione e il caro energia ecco cosa dovrà fare ogni lavoratore ed ex



Il governo italiano ha emesso un bonus di 200 euro contro l’inflazione e il caro energia. Una somma molto limitata per resistere a quanto sta accadendo. Per ricevere la somma ogni lavoratore o ex lavoratore dovrà fare cose specifiche ed avere particolari requisiti. In alcuni casi l’erogazione avviene in automatico da parte dell’Inps, in altri è necessaria la presentazione di una domanda da parte dell’avente diritto. Non è semplice districarsi nella casistica.

I lavoratori dipendenti dovranno avere i seguenti requisiti: aver usufruito dello sgravio Inps dello 0,80% per almeno un mese nel periodo che va da gennaio al 23 giugno 2022; non essere titolare di pensione; non avere un percettore di reddito cittadinanza nel nucleo familiare; essere in forza lavoro nel mese di luglio 2022. L’erogazione arriva in automatico e non deve essere compilata alcuna certificazione. Eroga il bonus il datore di lavoro.

I lavoratori stagionali/intermittenti, tempi determinati devono possedere i seguenti requisiti: minimo 50 giornate di lavoro nel 2021; avere un reddito 2021 inferiore a 35.000 euro; non essere titolari di un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022. Va presentata domanda all’Inps entro il 31 ottobre 2022. Eroga il bonus l'Inps, ovviamente solo se non si è titolari di un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022.

I lavoratori configurati come collaboratori coordinati e continuativi devono possedere i seguenti requisiti: essere titolari di un contratto di lavoro al 18/5/2022; essere iscritti alla gestione separata Inps; non essere iscritti ad altre gestioni previdenziali; non essere titolari di pensione; avere un reddito 2021 inferiore ai 35.000 euro. Bisogna fare domanda all'Inps entro il 31/10/2022. Sarà l'ente ad erogare la somma.

Le colf e le badanti devono possedere il seguente requisito: essere titolari di un rapporto di lavoro alla data del 18/5/2022. Devono presentare domanda all'Inps entro il 31/10/2022. Sarà l'ente ad erogare la somma.

I lavoratori dello spettacolo devono avere i seguenti requisiti: un reddito 2021 inferiore a 35.000 euro; avere almeno 50 giornate di contributi nel 2021. La domanda va presentata all'Inps entro il 31/10/2022. Sarà l'ente ad erogare la somma.

Gli addetti alle vendite a domicilio devono avere i seguenti requisiti: un reddito 2021 oltre i 5000 euro; essere titolari di una partita Iva; essere iscritti all'Inps al 18/5/2022. Devono presentare domanda all'Inps entro il 31/10/2022. Sarà l'ente ad erogare la somma.

I lavoratori autonomi occasionali devono avere i seguenti requisiti: aver avuto un rapporto lavorativo occasionale 2021; essere iscritti all'Inps gestione separata al 18/5/2022 con accredito di almeno un contributo mensile nel 2021. Devono presentare domanda all'Inps entro il 31/10/2022. Sarà l'ente ad erogare la somma.

I disoccupati, ex lavoratori subordinati o parasubordinati devono avere il seguente requisito: essere percettore della Naspi o Dis-Coll a giugno del 2022. Non devono presentare domanda. Sarà l'Inps a erogare il bonus.

I disoccupati devono avere il seguente requisito: percepire la disoccupazione del 2021. Non devono fare domanda. Sarà l'Inps a erogare il bonus.

I percettori del reddito di cittadinanza non devono presentare domanda. I 200 euro verranno erogati d’ufficio nella rata del reddito cittadinanza del luglio 2022.

I percettori di indennità Covid del 2021 non devono presentare domanda. I 200 euro verranno erogati in automatico dall’Inps.

I pensionati devono avere i seguenti requisiti: decorrenza della pensione entro il 30/6/2022.

Per i lavoratori autonomi professionisti non è stato ancora definito come percepire il bonus di 200 euro. Le modalità sono in via di definizione