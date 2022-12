Comprano dispositivi biometrici su EBay: trovano in memoria dati militari USA

La storia dei dispositivi biometrici comprati su Ebay con i dati dei soldati USA in Iraq e in Afghanistan

Comprano dei sistemi di analisi biometrica e ci trovano i dati di chi è stato rilevato in precedenza. Sembra incredibile ma i sistemi di riconoscimento con le nuove tecnologie appaiono sempre più invasivi e pericolosi. Non è un caso isolato la notizia della start up israeliana che fornirebbe a tutti i governi Occidentali un software in grado di accedere a qualsiasi telecamera di sorveglianza e anche di alterarne i contenuti senza che nessuno si accorga del “tarocco”.

La Chaos Computer Club (CCC), la più grande associazione europea di hacker etici e tra i soggetti digitali più influenti al mondo, ha comprato su EBay dei dispositivi per le analisi biometriche, i cosiddetti dati identificativi delle persone come impronte digitali, disegno dell'iride, sagoma della mano, immagine del volto. E cosa scoprono? Che memorizzati nel sistema ci sono i dati di soldati americani che hanno combattuto in Iraq e in Afghanistan. La scoperta delle impronte digitali, le scansioni dell'iride, le fotografie, nomi e le descrizioni delle persone dell'esercito americano non hanno destato scalpore negli hacker che da anni si battono per mostrare quali pericoli vi siano nelle cosiddette “tecnologia della sicurezza” che si stanno sempre più diffondendo nelle nostre società.

Se questi dati finissero in mani sbagliate potrebbero far correre non pochi pericoli alle persone coinvolte. Molti dei contenuti trovati nei dispositivi contengono informazioni su soggetti dell’esercito USA o su persone che hanno lavorato con esso.