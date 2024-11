"Con la Casellati nera ci saremmo annoiati...", la chat tra Mentana e Cazzullo finisce in diretta su La7. E Selvaggia Lucarelli non perdona

Mentana, una chat privata tra il direttore del Tg La7 e il giornalista Aldo Cazzullo andata in onda per sbaglio durante la "Maratona" fa il giro del web

Uno stacco rapido ed ecco che le la regia della maratona di La7 sulle presidenziali americane inquadra per sbaglio il cellulare di Enrico Mentana e si legge non solo il numero di Aldo Cazzullo ma anche la loro chat privata con un commento che non è passato certo inosservato. La gaffe è avvenuta nella notte, durante la lunga diretta che il direttore del TgLa7 ha dedicato allo spoglio dei voti che hanno portato all’elezione del 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Tutto stava filando come da scaletta quando ad un certo punto, nella frenesia del momento tra un aggiornamento dei dati e un commento, la regia ha proiettato sullo schermo lo screenshot di una conversazione privata tra Mentana e Cazzullo in collegamento dal quartier generale di Trump a Palm Beach.

Così, non solo ha svelato il suo numero di telefono, ma ha anche reso pubblico un messaggio ironico in cui il noto editorialista del Corriere della Sera si lasciava andare a una battuta pungente sulla candidata democratica Kamala Harris, definendola “la Casellati nera”.

“Giornalisticamente sei contento, confessa”, scriveva Cazzullo, “con la Casellati nera ci saremmo annoiati“. Tutto è successo nel giro di pochi istanti, ma tanto è bastato perché l’immagine facesse il giro dei social, con Selvaggia Lucarelli tra i primi ad accorgersene e rilanciarla.