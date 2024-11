"Trump piace ai mercati per il taglio delle tasse. Ma il deficit aumenterà, tensione sui tassi di interesse dei bond"

"I mercati avevano già prezzato nei giorni scorsi la vittoria di Trump e si erano già posizionati in tal senso"



"In linea di massima i mercati finanziari avevano già prezzato nei giorni scorsi la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali e quindi si erano già posizionati in tal senso". Lo afferma ad Affaritaliani.it Gianluca Verzelli, uno dei principali esperti in Italia di mercati finanziari nonché responsabile Welth Management Banca Patrimoni Sella. "D'altronde - aggiunge - abbiamo visto subito questa mattina i future su Wall Street salire e il dollaro rafforzarsi sulle altre valute. I mercati giudicano pertanto positivamente l'elezione di Trump alla Casa Bianca in particolare per le sue probabili iniziative che potrebbe mettere in atto in tema fiscale e quindi di riduzione delle tasse".

Alla domanda su quali comparti potrebbero avvantaggiarsi dal successo di Trump, Verzelli risponde: "Non è una questione di comparti o di settori dei mercati azionari. Le politiche fiscali di Trump, poi vedremo in che modi e in quali tempi, dovrebbero impattare in modo generale sul sistema statunitense, soprattutto con i tagli alle tasse sugli utili aziendali e con gli incentivi fiscali. Un approccio di politica economica a favore quindi delle aziende".

E infine il mercato delle obbligazioni (o bond) come potrebbe reagire alla politica economico-fiscale di Trump presidente? "La politica finanziaria di tagli alle tasse degli utili aziendali, in prospettiva futura, potrebbero far aumentare il deficit degli Stati Uniti. E un maggior indebitamento a livello federale rispetto che avrebbe fatto Kamala Harris potrebbe creare un po' di tensione sui tassi di interesse e quindi verso un rialzo", conclude Verzelli.