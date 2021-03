Congedo retribuito di 3 giorni per le coppie che subiscono un aborto

In Nuova Zelanda il congedo retribuito per l'aborto spontaneo

In Nuova Zelanda arriva il congedo retribuito in caso di morte di un feto. Mercoledì 24 marzo il parlamento neozelandese ha approvato all'unanimità una legge a tutela delle coppie che subiscono un aborto spontaneo o il cui bambino nasce morto. In base al disegno di legge sarebbero previste tre giorni di ferie retribuite. Già esisteva, come si legge su fanpage.it, una normativa che prevedeva il riconoscimento da parte del datore di lavoro ai dipendenti di tre giorni di ferie in caso di feto perso a 20 settimane o più. La nuova normativa concederà invece un permesso senza limiti connessi alla fase di gestazione del feto, nell'intento di supportare maggiormente le coppie che subiscono la perdita di un bambino. A lanciare l'idea è stata la parlamentare laburista Ginny Andersen, e l'approvazione è attesa per le prossime settimane. Nella normativa non sono compresi gli aborti volontari.

Il disegno di legge neozelandese si lega anche al libro della scrittrice Kathryn van Beek, in cui descrive la propria esperienza di aborto, pubblicamente ringraziata dalla Andersen che si è resa conto della necessità di ampliare il supporto per queste coppie: "l'elaborazione del dolore richiede tempo" ha detto la parlamentare.

Aborto e congedi nel panorama internazionale

Nel resto del mondo esistono già misure simili, come in Australia dove le donne che abortiscono hanno diritto a un congedo non retribuito, se la perdita del feto avviene dopo la dodicesima settimana. Prevede un congedo retribuito la Gran Bretagna, dopo la 24esima.