Consiglio di Stato: "Bellomo ha leso la dignità delle donne". Toga destituita

Francesco Bellomo cacciato dalla magistratura. Il suo "dress code" gli costa il posto

Si è conclusa con la destituzione dalla magistratura la vicenda che riguarda Francesco Bellomo, l'ormai ex togato che imponeva alle sue studentesse di vestirsi con minigonne a tacchi a spillo durante i suoi corsi. La decisione è arrivata dal Consiglio di Stato. Il magistrato "ha posto in essere atti lesivi della dignità e dei diritti fondamentali della persona", scrivono i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui dispongono la sua destituzione dalla magistratura amministrativa.

Bellomo era stato assolto a novembre 2020 dalle accuse di violenze e atti persecutori nei confronti di una sua studentessa perché "il fatto non sussiste". Tuttavia il procedimento disciplinare tutto interno alla magistratura era comunque proseguito, fino alla definitiva sentenza di oggi. "L’ex collega - si legge ancora e lo riporta Il Corriere della Sera - ha infatti abusato della qualifica di magistrato per sollecitare l’ufficio pubblico destinatario dei suoi interventi per scopi privati".