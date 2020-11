Covid: 22.930 nuovi casi, boom di morti (630) ma frenano le terapie intensive

Covid, il bollettino di lunedì 23 novembre

Sono 22.930 i nuovi casi di Covi nelle ultime 24 ore in Italia, su 148.945 tamponi, lasciando il rapporto tamponi/positivi stabile. Salgono invece i decessi, 630, mentre frena l'aumento delle terapie intensive (+9).

Sono oltre 50mila i morti totali per coronavirus in Italia dall'inizio della pandemia.

Lombardia: in calo i ricoveri, anche in terapia intensiva

Ricoveri in calo oggi in Lombardia, per la prima volta dall'inizio della seconda ondata anche in terapia intensiva. Secondo i dati diffusi dalla Regione, i ricoveri in terapia intensiva sono scesi di quattro unità, a 945. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece in calo di 60 unità, a 8331. Forte incremento dei guariti/dimessi, +19.637, a un totale di 206.317.

Sicilia: 41 morti e 1.249 casi su 7.712 tamponi

Sono 41 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia, e 1.249 i nuovi contagi, per un totale di 37.913 attuali positivi. Lo riferisce il ministero della Salute. I guariti/dimessi da ieri a oggi sono stati 457. I ricoverati in terapia intensiva sono 243, uno in più rispetto al dato precedente. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.712.

Calabria: 321 nuovi casi covid, salgono i ricoveri (+2)

"In Calabria a oggi sono stati sottoposti a test 337.422 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 345.039 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 14.217 (+ 321 rispetto a ieri), quelle negative 323.205". Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: rispetto a ieri si registra un nuovo aumento del numero dei ricoveri (+2, entrambi registrati nelle malattie infettive, per complessivi 482 ricoveri di cui 47 nelle terapie intensive).

Liguria: 20 morti, 1370 in ospedale e 285 nuovi casi

Sono altre 20 le persone decedute, positive al covid in Liguria. Lo riporta il nuovo report diffuso dalla Regione. Si tratta di persone tra i 65 e i 94 anni, decedute tra il 22 e il 22 novembre. Le vittime da inizio emergenza sono dunque salite a 2.261. Scende il numero dei ricoveri: ad oggi negli ospedali liguri ci sono 1.370 pazienti covid positivi, 5 in meno di ieri. Di questi 122 sono in terapia intensiva. I nuovi casi di positività al coronavirus sono 285. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.831 tamponi, 567.597 da inizio emergenza.

Lazio: dimezzata incidenza, 275 casi ogni 100mila abitanti

Sale leggermente il rapporto tra i positivi al coronavirus e i tamponi, ma calano le terapie intensive. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della regione Lazio sull'emergenza Covid-19 al termine della riunione che l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, tiene con i responsabili delle Asl e strutture sanitarie. Altra notizia importante è rappresentata dal dimezzamento dell’incidenza cumulativa per 100mila abitanti: si passa da 558 a 275 casi. Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate, ammonisce D'Amato.

Veneto,Covid: 2.540 nuovi casi, 37 decessi

Sono 2.540 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto per un totale di 125.222 dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Probabilmente la giornata con più uscite dall'isolamento domiciliare (meno 1.131 nel conteggio complessivo). Sale il numero dei ricoveri a 2.395, +67 rispetto a ieri, delle terapie intensive a 306, più 9, e dei decessi (+37) per un totale di 3.258 dal 21 febbraio ad oggi.