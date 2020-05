Coronavirus: 669 casi totali, 119 morti e 2.120 guariti

Sono 669 i casi totali in piu' oggi di Coronavirus in Italia registrati nel bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, un dato in linea con quello degli ultimi tre giorni. I casi totali comprendono gli attuali positivi, i guariti e i deceduti. Oggi si registra un incremento di 119 vittime, portando il totale a 32.735 dall'inizio dell'epidemia (ieri +130), mentre il numero di guariti in piu' di oggi e' pari a 2.120, portando il totale a 138.840.