Coronavirus, accordo per il vaccino: 300 mln di dosi per l’Ue da Sanofi e Gsk

L'accordo di preacquisto con la Commissione Europea prevede "la fornitura di fino a 300 milioni di dosi del vaccino adiuvato contro Covid-19, da quando il vaccino sarà approvato". Lo precisano in una nota congiunta SANOFI e Gsk. Questo accordo conferma l'annuncio delle aziende del 31 luglio scorso "e segna una pietra miliare per la protezione della popolazione europea dal Covid-19".

Il contratto permetterà l'acquisto del vaccino anti Covid-19 da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, che potrebbero donarne parte a Paesi a basso o medio reddito. L'Ue anticiperà fondi per aumentare la capacità produttiva di SANOFI e Gsk in Europa". Inoltre l'antigene e le dosi finali di vaccino saranno prodotti in Paesi europei e la produzione si avvarrà della capacità degli impianti industriali di SANOFI e Gsk in Belgio, Italia, Germania e Francia. Il candidato vaccino utilizza la combinazione tra la tecnologia basata su proteine ​​ricombinanti di SANOFI, già utilizzata per la produzione del vaccino antinfluenzale, e la tecnologia adiuvante consolidata di Gsk.

"Abbiamo iniziato a contribuire alla lotta contro Covid-19 mantenendo produzione e distribuzione di farmaci, vaccini e altri prodotti essenziali in Italia e nel mondo nonostante l'emergenza pandemica - commenta Fabio Landazabal, presidente e amministratore delegato di Gsk Spa - Con il progetto #AiutiamoGliEroi abbiamo inoltre cercato di aiutare la Protezione Civile e tutti gli operatori sanitari. Adesso si apre una nuova fase, una controffensiva dove la presenza industriale e di ricerca delle due aziende in Italia potrà essere utilizzata per mettere, in caso di successo, un vaccino a disposizione di centinaia di milioni di persone in Europa e non solo".

Le aziende hanno annunciato lo scorso 3 settembre l'avvio degli studi clinici di Fase 1/2 a supporto dello sviluppo del loro candidato vaccino. La Fase 3 "inizierà entro la fine del 2020 e l'approvazione regolatoria potrebbe essere richiesta nella prima metà del 2021. Grazie anche all'accordo siglato oggi SANOFI e Gsk - concludono le due aziende - aumenteranno la propria capacità produttiva di antigene e di adiuvante per produrre fino a 1 miliardo di dosi l'anno, in totale, per contribuire a soddisfare la domanda alta e urgente di vaccini in tutto il mondo".