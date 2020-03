Coronavirus: al via task force Ue per l'emergenza. Prima vittima nelle Marche

Coronavirus: al via la task force Ue per l'emergenza

La Commissione Ue presenta il 'Corona response team', una task force per affrontare l'emergenza del coronavirus. Del team fanno parte i commissari europei Paolo Gentiloni (Economia); Janez Lenarcic (Gestione crisi); Ylva Johansson (Interni); Stella Kyriakides (Salute); e Adina Valean (Trasporti). Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa con i cinque commissari. Inoltre sara' avviato un nuovo sito web con le principali informazioni sul Covid-19 nell'Ue.

Come appestati. Gravissimo atto nei confronti di due piccoli armatori Italiani

Luca Vitiello e Sergio Monteforte. Si trovano in questo momento in quarantena forzata a bordo della loro imbarcazione nel porto di Monastir, Tunisia, impossibilitati a scendere e sorvegliati a vista. Il consigliere Mauro Ferri ( consigliere municipale della Lega per Salvini) ha denunciato la gravità della situazione, essendo lui in contatto telefonico con suo cugino, Luca Vitiello, come riporta il Secolo D'Italia.

“Non gli forniscono né acqua né corrente”

Una vicenda incresciosa. La loro situazione è inaccettabile per motivazioni e modalità della loro clausura forzata: “Sono arrivati dalla Sicilia due giorni fa, riportando avarie di bordo che non gli consentono di rimetterci in mare come più volte le autorità gli hanno intimato”. Ferri racconta di un trattamento disumano e inaccettabile da parte delle autorità tuisine per i nostri due connazionali: “Non gli stanno fornendo né acqua né corrente e le scorte alimentari a bordo stanno per terminare”, come riporta il Secolo D'Italia.

CORONAVIRUS: CERISCIOLI, 'PRIMA VITTIMA NELLE MARCHE, MORTO 88ENNE CON PATOLOGIE PREGRESSE'

"La prima vittima del Coronavirus delle Marche è un anziano di 88 anni con patologie pregresse, deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano". Lo annuncia con un post su Facebook il presidente della Regione Luca Ceriscioli. L'uomo, spiega Ceriscioli, "era stato ricoverato il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone. Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari. Continuiamo a lavorare - conclude - per fronteggiare l'emergenza con il massimo impegno".

Coronavirus: primo caso in Sardegna

In Sardegna si registra il primo caso di una persona contagiata dal coronavirus, in particolare a Cagliari. La Regione fa sapere che il paziente, ora ricoverato in ospedale, e' risultato positivo: per la conferma e' attesa la verifica dell'Istituto superiore di sanita' cui e' stato inviato il tampone. L'Unita' di crisi regionale ha gia' attivato i protocolli per individuare e mettere sotto sorveglianza sanitaria i familiari e tutte le persone che sono state a stretto contatto col paziente. "La situazione e' sotto controllo", assicura la Regione, "e le strutture sanitarie rimangono operativa per far fronte ad ogni evenienza. Ad oggi nessuna delle persone sottoposte a vigilanza e' in una condizione tale da destare allarme".

Venerdi' scorso un paziente sardo assistito in Lombardia e' risultato positivo ed e' in quarantena in quella regione coi sui familiari. L'uomo ricoverato a Cagliari, secondo quanto apprende l'AGI, si trova all'ospedale Santissima Trinita', dopo aver chiamato il 118 per segnalare sintomi, fra i quali la febbre. Imprenditore di Quartu Sant'Elena, 40 anni, titolare di un locale, il paziente era stato a Rimini una decina di giorni fa e avrebbe cominciato a star male dopo il rientro in Sardegna, in un viaggio fra Alghero, dove aveva fatto tappa prima di tornare a casa, e Quartu.

Coronavirus: papa' di uno studente positivo, chiuso liceo Pomezia

Il Comune di Pomezia comunica che "e' stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell'Istituto Pascal, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma" e che "sono in corso gli accertamenti sui familiari". In attesa delle verifiche, il Comune informa la cittadinanza che "si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola" e raccomanda di "evitare allarmismi".

Coronavirus, riapre ai turisti il Duomo di Milano

Riapre al turismo il Duomo di Milano, pur se con ingressi contingentati. Complice anche la giornata non proprio primaverile, all'ingresso per staccare i biglietti alle 9 di questa mattina solo quattro ragazzi, di origine asiatica.