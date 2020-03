Coronavirus, apre il nuovo reparto del San Raffaele, sponsorizzato Ferragnez

Il Coronavirus non si ferma in Italia. L'emergenza continua e i posti in rianimazione scarseggiano. Ecco allora, che in attesa dell'ospedale costruito all'interno della Fiera di Milano, con la supervisione di Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile, un nuovo reparto di ospedale è già diventato realtà: si tratta di una tensostruttura allestita al San Raffaele di Milano. Le spese per creare ex novo le due rianimazioni- si legge sul Corriere della Sera - sono coperte da una raccolta fondi lanciata dall’influencer Chiara Ferragni e dal marito e rapper Fedez a favore dell’ospedale, che appartiene al gruppo San Donato. Iniziata con una donazione di 100 mila euro, ora ha superato i 4 milioni e coinvolto 200 mila persone. Molte strutture sanitarie lombarde, pubbliche e private, in queste settimane hanno creato nuovi posti di degenza e di terapia intensiva per accogliere il numero crescente di pazienti positivi al virus.

Arriveranno oggi - prosegue il Corriere della Sera -i primi pazienti nella terapia intensiva da campo e intanto sono già partiti i lavori per una seconda rianimazione. Il primo reparto, dedicato ai malati gravi di coronavirus, è stato realizzato in pochi giorni all’interno di una tensostruttura che ospitava un campetto sportivo dell’università Vita-Salute. Conta 14 letti, dotati di respiratore. Gli operai hanno faticato giorno e notte per attrezzare gli spazi e renderli adeguati ad accogliere le persone contagiate. Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, sul suo blog Medical Facts in questi giorni ha pubblicato un puntuale diario dell’avanzamento dei cantieri. Nel frattempo sono iniziati i lavori per una seconda terapia intensiva, accanto alla prima, all’interno di una tensostruttura prima usata come campo da basket: dovrebbero trovare posto dieci letti. Nei reparti d’emergenza lavoreranno medici e infermieri dei due team del San Raffaele diretti dai primari Alberto Zangrillo e Luigi Beretta.