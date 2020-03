Coronavirus:ascolti tv,la messa tra i programmi più visti.Audience alle stelle

Coronavirus: ascolti tv, la religione torna virale. La messa, boom dell'audience

L'emergenza Coronavirus sta stravolgendo tutte le abitudini degli italiani. Ne ho un esempio concreto la celebrazione della messa in tv. I fedeli, non potendo più andare in chiesa si affidano alle celebrazioni trasmesse in streaming. Come la preghiera mattutina di papa Francesco trasmessa da Tv2000 - spiega Il Giornale - che arriva a livelli di audience mai registrati prima, addirittura uno share da doppia cifra. Il Papa a Santa Marta nella giornata di sabato ha fatto registrare il 9% di share, ancora meglio domenica dove si è sfiorato il 10%. Anche i sacerdoti si sono adeguati, celebrando il Vangelo attraverso video postati poi sui Social.