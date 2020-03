Coronavirus, l'Austria chiude il Brennero ai treni passeggeri

L’Italia isolata. Austria e Slovenia chiudono le frontiere. Spagna blocca i voli. Si fermano Air France, Ryanair, Easyjet. Controlli sanitari per chi arriva dall'A22

È attesa in mattinata la "chiusura" del Brennero, come annunciato ieri dal cancellieri austriaco Sebastian Kurz. I controlli sanitari, ieri ancora a campione, diventano serrati. Potranno lasciare l'Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane. I tir potranno, per il momento, invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista, scrive la Repubblica.

Coronavirus, l'Austria sospende i collegamenti ferroviari con l'Italia

Le ferrovie austriache OeBB hanno comunicato che da oggi ha sospeso l’operatività, fino a nuovo avviso, tutti i collegamenti con l’Italia a seguito dell’emergenza Coronavirus. I collegamenti con treni Eurocity terminano a Villach o Innsbruck. Già interrotti da alcuni giorni i treni notturni Nightjet diretti a Milano e Venezia. Il trasporto locale non serve le tratte Steinach am Brenner – Brennero, Villach – Tarvisio e Sillian – San Candido. Esiste un servizio sostitutivo con autobus per St. Jodok am Brenner e Gries am Brenner ma senza arrivare alla frontiera. Il traffico internazionale di merci viene mantenuto al fine di continuare a garantire il flusso per l’approvvigionamento in Europa.

Coronavirus, l'Austria chiude il Brennero. A rischio 200 miliardi di export

Gli effetti del nuovo Dpcm. Nel caso di stop al transito di Tir in arrivo dall’Italia sono a rischio 200 miliardi di interscambio commerciale all’anno.

Platter ha dipinto “situazione drammatica in Italia”, indicando come “ora serve calma e prudenza” e precisando che la chiusura de facto delle frontiere riguarderà anche il Passo Resia (tra Alto Adige, Svizzera e Tirolo) e Prato alla Drava (tra Alto Adige e Tirolo Orientale). Alle parole del governatore ha fatto eco il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz: "E' vietato entrare in Austria se non per motivi urgenti o per rimpatri". Al Brennero sono iniziati i controlli da parte degli operatori sanitari con il supporto delle forze dell'ordine.

Ancora prima di vedere se la Ue interverrà chiedendo all’Austria di mantenere aperti i confini o invece ratificherà la decisione, viene da chiedersi quanto pesi il traffico in transito dal Brennero sull’export italiano.

La tratta del Brennero è da sempre la più trafficata, essendo l’Austria uno snodo fondamentale sia per il Nord sia per l’Est Europa. Per capirci, la quantità di merci trasportata è di circa 50 milioni di tonnellate nette all’anno, di cui circa il 70% viaggia su gomma (per il solo passo del Brennero transitano oltre 2 milioni di mezzi pesanti ogni anno) e il 30% su rotaia.

Non è chiaro se Platter intendesse parlare di controlli su ogni singolo mezzo in uscita dall’Italia, di uno stop totale del traffico su gomma o di un’interruzione totale delle catene di approvvigionamento dall’Italia verso il Nord e l’Est Europa o peggio ancora dell’intero traffico in uscita ma anche in entrata (ipotesi plausibile solo in uno scenario in cui fossero completamente bloccati i valichi anche con Francia e Svizzera).

A rischio sono ad ogni modo oltre 200 miliardi di euro l’anno di interscambio commerciale tra l’Italia e i paesi del “corridoio scandinavo”. In soldoni, si tratta di 3,85 miliardi di euro di scambi a settimana, circa 550 milioni di euro al giorno che rischiano di fermarsi con danni facilmente immaginabili non solo per le azienda italiane ma anche per i loro clienti, a partire da alcune tra le più importanti aziende manifatturiere tedesche.Mentre Platter preannunciava le sue “bellicose” intenzioni a Piazza Affari il Ftse Mib faceva l’ennesima inversione ad “U” e passava da un +3% a un -3% nell’arco di meno di un’ora, prima di provare a limitare i danni, in scia alla voce di un ipotizzato stop per 15 giorni a ogni attività e ogni forma di trasporto all’interno della Lombardia.

Nello stesso momento anche Francoforte (la Germania è come detto il più importante mercato di sbocco intra-Ue del settore manifatturiero lombardo e italiano in genere) cadeva da +2% a -1%. Chissà se anche stavolta la Consob guidata da Paolo Savona non ravviserà alcun intento speculativo nella diffusione di interviste e indiscrezioni a mercati aperti e nel conseguente scattare di ordini di vendita che hanno colpito tutto il listino italiano (e tedesco) con rare eccezioni a livello di titoli o settori.

Luca Spoldi