Coronavirus, bollettino 8 settembre: 1.370 nuovi casi e 10 morti

I nuovi casi di coronavirus sono 1.370 in rialzo rispetto ai 1.108 di lunedì, ma a fronte di un deciso aumento dei tamponi, 92.403, circa (40mila più del giorno precedente). Il totale sale a 280.153 casi dall'inizio dell'epidemia. Sono i numeri comunicato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In lieve calo il numero dei decessi, 10 oggi contro i 12 di ieri (35.563 in tutto). In terapia intensiva sono 143 persone (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.886 (+754). I guariti nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801.

CORONAVIRUS: NESSUNA REGIONE ITALIANA A ZERO CONTAGI DA IERI

Da ieri nessuna regione italiana è risultata a zero CONTAGI da coronavirus. Sempre alti i positivi in Lombardia dove nelle ultime 24 ore sono 271. Boom anche in Campania con 249 casi e Puglia con 143. Nel Lazio si registrano 129 positivi in più, 3 in Molise, 4 in Abruzzo e 5 in Valle d'Aosta. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile sulla situazione del contagio